Emine ve Ali Solmaz'ın oğulları, Yasemin Özkubat, Gülsemin Sunay ve Gülsevil Ülke'nin kardeşleri, Duygu Solmaz'ın eşi, Asil Ali Solmaz'ın babası olan Barış Solmaz'ın cenazesi, Akşemseddin Camii'nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verildi.



Solmaz’ın cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, belediye başkan adayları, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.