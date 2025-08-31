Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, savaşların, yoksulluğun ve soykırımın gölgesinde bir yıl daha barış gününe girildiğini belirtti. Özünel, Türkiye’de iktidar bloğunun Kürt sorununda barış ve demokratik çözüm beklentisini istismar eden bir politika yürüttüğünü söyledi.

Bölgede, Türk-Kürt-Arap ittifakı adı altında Erdoğan’ın iktidarının ilk yıllarında “eşbaşkan”lığına soyunduğu BOP’taki (Büyük Ortadoğu Projesi) rolünün yenilendiğini, ülke içinde ise eşit haklar ve demokratik çözüm beklentisinin, yeni anayasa ve faşist rejim inşasının dayanağı haline getirilmek istendiğini belirten Özünel, “Açıktır ki, tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın, Kürt sorununda kalıcı barış ve çözüm beklentisini istismar etmesinin önüne geçebilmenin yolu ancak ve ancak işçi sınıfı ve halklarımızın ortak mücadeleyi büyütmesinden geçmektedir.

Bugün Suriye’deki yıkımın ve HTŞ’nin (Heyet Tahrir eş Şam) halkların başına bela edilmesinde başat rol oynayan aktörlerden biri olan AKP iktidarı, İsrail Siyonizmi’nin Filistin halkına yönelik soykırımı karşısında da ikiyüzlü bir politika izlemektedir. İsrail, ABD emperyalizminin Ortadoğu halklarına yönelik saldırganlığının vurucu gücü olarak öne çıkarken Erdoğan iktidarı ise İsrail’e karşıymış gibi bir tutum sergilese de ticareti sürdürmüş; ülkedeki NATO üslerini İsrail’in hizmetine sunarak bu saldırganlığa suç ortaklığı yapmıştır” dedi.

Türkiye’nin NATO’dan çıkması, üslerin kapatılması ve emperyalist bağımlılığa son verilmesi gerektiğini dile getiren Özünel, Kürt sorununun eşit haklar temelinde demokratik çözümünün sağlanmasını, siyasi operasyonların durdurulmasını, kayyım uygulamalarının sona erdirilmesini ve eşit yurttaşlık ile anadilde eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını talep etti.

Özünel, 1 Eylül Pazartesi günü saat 18.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenecek basın açıklamasına tüm halkın davetli olduğunu bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi