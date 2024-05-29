Ahlatcı Çorum FK U17 takımının bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan antrenör Barış Kılıç, Atletik Performans Uzmanlığı kursunun 4 aşamasını da başarıyla tamamladı.

İlk iki aşaması İstanbul Riva Milli Takımlar Tesisleri'nde, üçüncü aşaması ise 5-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşen Atletik Performans Uzmanlığı kursunun son aşaması ise 26-29 Mayıs tarihleri arasında yine Antalya'da gerçekleşti.

Kursa, Çorum'dan Çorum FK U17 takım antrenörlerinden Barış Kılıç katıldı. İlk 3 aşamayı başarıyla geçen Kılıç, son aşama kursunu da başarıyla tamamlayarak Çorum'un ilk Atletik Performans Uzmanlığı belgesine sahip olan antrenörü oldu.

Editör: RIFAT KARA