Çorum'un badminton sporundaki lokomotifi Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü 1 haftada ikinci büyük başarıya imza attı. Büyüklerde, 22-26 Ocak tarihlerinde, Samsun'da düzenlenen Badminton Süper Lig ve 1.Lig Terfi Müsabakaları sonunda Türkiye'de ilk 12 kulüp arasına girerek Süper Lig'e yükselen Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, küçükler kategorisinde ise Gelişim Ligi'ne yükseldi.

Badminton Gelişim Ligi Terfi Müsabakaları, Süper Lig'e Terfi Müsabakalarının hemen ardından Samsun'da yapıldı. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü, Yakup Talha Şerbetci, Haşim Kağan Töremiş, Kutay Gökgöz, Furkan Alnıdelik, Kıvanç Gökgöz, Yağmur Elmas Köle, Yağmur Koçak ve Mira Turgut'tan oluşan kadrosuyla, Türkiye genelinde ilk 12 kulüp arasına girerek Gelişim Ligi'ne yükseldi.

Kulüp sahibi ve aynı zamanda antrenörü Barış Boyar, bir hafta iki terfi farklı ligde terfi etmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederken, sporcularını kutladı. Boyar, desteklerinden dolayı da Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a teşekkür etti.