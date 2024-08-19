Kurulduğu günden beri Çorum’da gayrimenkul alım satımı ve danışmanlığı konusunda en bilinen ve güvenilen markalardan biri haline gelen Mova City, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştirecek dev bir hizmete daha imza atıyor. Şehrin en merkezi lokasyonunda ( Adliye Sarayı civarı Baro Binası yanında ) özel hazırlanmış proje ile gerçekleştirilen daireler, banka kredisine ihtiyaç olmaksızın, taksitle satışa sunuldu.

Projenin detayları hakkında konuşan Mova City Gayrimenkul Yetkilisi Hasan Kiraz , Karabeyoğlu İnşaat Kalitesi ile inşa edilen daireleri, yarısı peşin, kalan yarısı ise 18 ay elden taksit şeklinde ödeme imkanıyla satışa sunduklarını vurguladı. Vadelendirmenin hem TL olacağının, hem de kesinlikle faiz uygulanmadan yapılacağının altını çizen Hasan Kiraz, “Hazırladığımız bu çok cazip kampanyamıza hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Banka kredisi ile uğraşmadan, faizsiz ev sahibi olmanızın yolunu açıyoruz. Günümüzde banka kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle çok sayıda hemşehrimiz ev almakta oldukça zorlanıyor. Bu nedenle, kısıtlı sayıdaki dairelerimiz için kampanyamızda siz de yerinizi almak için acele edin.” şeklinde konuştu.

Teknik bilgiler ise şöyle: Daireler, Adliye arkası Baro binası yanında, 2+1, brüt 112 m2. Muhtelif kat ve cephelerde. Yapı kullanım izin belgesi (iskan, oturma izni alınmış), kombisi takılarak taşınılabilecek durumda. Yarısı peşin ödenecek, peşin ödeme sonrası tapu devri yapılacak. Kalan yarısı 18 eşit taksitte ödenecek. Ödemeler TL bazında olacak. Taksitlere herhangi bir vade farkı ya da faiz yansıtılmayacak. Yatırım amaçlı düşünenler için daire kira getirisi 18-20 bin TLY bandında. 18 ayda kira getirisi 325 bin ilâ 360 bin TL civarında. Kampanya 12 daire için geçerli. Karabeyoğlu İnşaat tarafından projelendirilerek yapımı tamamlandı. Mova City Gayrimenkul Organizasyonu ile satışa sunuluyor. Kampanya ve proje hakkında detaylı bilgi almak için 0532 715 17 87 numaralı telefon ile iletişim kurulabilecek.