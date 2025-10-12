Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap ve Kültür Günleri’nin açılış etkinliğinde stant faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları, KADES uygulaması, ALO 183 Sosyal Destek Hattı ve ŞÖNİM’in hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca farkındalık artırmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

Etkinliği ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Şube Müdürü Atiye Kayalar, görevlilerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emeği geçen personeli tebrik etti.

Muhabir: Haber Merkezi