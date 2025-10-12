Yaptığı yazılı açıklamada Belediye Başkanı’nı tarafsızlık ilkesine uymamakla suçlayan Damar, şu ifadeleri kullandı:

“Sizin göreviniz bu şehri yönetmek, hakkını korumak ve şeffaf olmaktır. Ancak görünen o ki, sadece kendi çevrenizi ve ‘büyükleri’ koruma derdindesiniz.”

“HİLELİ YAZILIM SKANDALI HÂLÂ AYDINLATILMADI”

DP İl Başkanı Damar, sekiz ay önce kamuoyuna yansıyan hileli yapı yazılımı iddialarının hâlâ açıklığa kavuşturulmadığını belirterek, “Deprem kuşağında bulunan bir şehirde, vatandaşın can güvenliğini hiçe sayan firmaları korumak, göz göre göre cinayete ortak olmaktır” dedi.

Damar, belediyenin bazı firma isimlerini açıklamaktan kaçındığını savunarak, “Üç kuruşluk sebze satan pazarcıyı manşet yapıyorsunuz ama yüzlerce ailenin birikimini çalan müteahhitleri koruyorsunuz. Adaletiniz sadece garibana mı işliyor?”

ifadelerini kullandı.

“OTOGARDAKİ 1,5 MİLYONLUK VURGUN YÖNETİM İFLASIDIR”

Belediye terminalinde ortaya çıkan 1,5 milyon liralık yolsuzluk iddiasına da değinen Damar, olayın sadece bir personelin değil, yönetim anlayışının sonucu olduğunu öne sürdü.

Damar, “Bu para, bu şehrin yoksul insanının cebinden çalınan paradır. Bir personel bu kadar rahat zimmetine para geçirebiliyorsa, kurumun denetim mekanizması çökmüştür. Bu olay buzdağının sadece görünen ucudur” dedi.

“KÜÇÜK ESNAFA MÜHÜR, BÜYÜK FİRMALARA SESSİZLİK”

Damar, belediyenin küçük esnafa yönelik denetimlerde sert davranırken büyük firmalara sessiz kaldığını iddia etti.

“Evine üç kuruş ekmek parası götüren pazarcının tezgâhını mühürlemek kolay ama milyonluk projelerdeki usulsüzlüklere neden sessiz kalıyorsunuz?” diye sordu.

Açıklamasında “Aşk ile yapılan belediyecilik” sloganına da atıfta bulunan Damar, “Bu halk, ne hileli yapılarla canından, ne de otogar vurgunlarıyla parasından olmaya mecburdur. Bu işin takipçisi olacağız, hesap soracağız” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi