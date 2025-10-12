AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesinde, hazırlık komitesinde görev alarak salon hazırlıklarını yerinde inceledi.

Ahlatcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezi Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ve komite ekibiyle birlikte sahne düzeninden oturma planlarına, ses ve ışık sistemlerinden güvenlik önlemlerine kadar tüm detayları titizlikle gözden geçirdi.

Türkiye Yüzyılı heyecanının Karadeniz’in yüreğinde hissedildiğini vurgulayan Ahlatcı, hazırlıkların sorunsuz ve koordineli bir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, tüm ekibe özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi