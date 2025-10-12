Çorum’un Ortaköy ilçesi Senemoğlu Köyü’nün Sirkeoğlu Mahallesi nüfusuna kayıtlı Seyfi Acar (41), çalışmak için gittiği Karadağ’da kazada hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Seyfi Acar’ın cenazesi Türkiye’ye getirildikten sonra memleketi Çorum’a gönderildi.

Cenaze, Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde evinin önünde helallik alınmasının ardından Ortaköy İlçesi’ne bağlı Senemoğlu Köyü Sirkeoğlu Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYNI KAZADA 6 ÇORUMLU YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; Karadağ’da yol ve asfalt işinde çalışan Seyfi Acar’ın kullandığı araç kaza yaptı. Kazada Seyfi Acar vefat ederken, 6 Çorumlu işçi de yaralandı.

Seyfi Acar’ın cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Dursun Uzunca, Belediye Meclis Üyesi Müslüm Acar, CHP önceki dönem Ortaköy İl Genel Meclisi Üyesi Engin Demir, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Güngör Atak, bazı siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi