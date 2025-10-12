Berber esnafından Yücel Dolgun'un annesi Zeliha Dolgun hayatını kaybetti.

Çorum merkez Seydimçakallı Köyü'nden gelme merhum Mehmet Dolgun'un eşi, Satılmış Dolgun, Haydar Dolgun, Yücel Dolgun, Suna Dolgun ve Cansever Dolgun'un anneleri Zeliha Dolgun (90) yaşamını yitirdi.

Merhumenin cenazesi bugün saat 12.00'de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek Hakka yürüme ve helallik alma erkânının ardından Seydimçakallı Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi