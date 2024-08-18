Kocaeli/Gebze TÜBİTAK Kampüsü'nde TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Lise Grup Yarışlarında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çorum Gençlik Merkezi'nin ortaklaşa katıldığı Çorum GM INDUSTRY 5.00 Takımı, hız ve enenji verimliliği kategorilerinde 391 takım arasından 4'üncü olarak finallere katılmaya hak kazandı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri Vedat Şaşmaz, Mustafa Dokur, Buğra Koçak ile öğrenciler Salih Özüyağlı, Eren Kayabaşı, Furkan Eren Selbes, Ensar Üzel, Tunahan Coşkun, Metehan Göktürk, İsmail Ünal ve Hasan Çörekçi'den oluşan GM Industr 5.00 Takımı, 5- 8 Eylül tarihleri arasında Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek finallerde Çorum'u temsil edecek.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da yakalanan başarıyı sosyal medya hesabından paylaşarak hem öğretmenler hem de öğrencileri başarıları için tebrik etti.

Editör: HABER MERKEZİ