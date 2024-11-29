Çorum Belediyesi Bando Takımı, Yunus Emre İşmerkezi’nde haftanın iki günü düzenli olarak provalarını sürdürüyor.

21 kişilik Bando Takımı, her an bir törene çıkmaya hazır olabilmek için şevkle ve titizlikle hiç aksatmadan prova yapıyor.

Ancak, kadroyu oluşturan elemanların bir kısmı, sosyal güvenceden yoksun durumda bulunuyor.

Elemanlardan bazıları emekli iken, bazılarının sosyal güvenlik primlerini kendilerinin yatırdığı, çoğunun ikinci bir iş yapmak zorunda olduğu belirtilerek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ilgisini bekledikleri ifade ediliyor.