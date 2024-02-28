Pazar günü seyircisi önünde Play-Off mücadelesi verdiği rakiplerinden Bandırmaspor’u ağırlayacak olan Ahlatcı Çorum FK’da bu maçın hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor.

Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde Tesisler Bülent Üstüner Sahası’nda saat 13.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz ve Arda Yılmaztürk katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın son bölümünde Bandırma maçına özel taktik bir antrenman yapıldı. Bandırmaspor’un fizik kalitesini dikkate alan Teknik Direktör Özbalta, temas arttırıcı ve şiddet yüksek rondaların amaca yönelik taktik antrenman yaptırdı.

Kırmızı-Siyahlılar yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Editör: RIFAT KARA