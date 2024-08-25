Ahlatcı Çorum FK, yeni sezonun ilk deplasman puanını Bandırma’da aldı. Lige ikide iki yaparak başlayan Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, çok önemli 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Fatih Karagümrük maçındaki ilk 11’i sahaya sürdü. İlk yarım saatte iki takım da son derece kötü bir futbol ortala korken, devrenin son 15 dakikası hareketli geçti ancak gol olmayınca takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki 11’i ile çıkarken, Bandırmaspor’da eski Çorum FK’lı Doğan Can davas yerini golcü Marco Paixao’ya bıraktı.

İkinci yarıda rüzgâra karşı oynayan Ahlatcı Çorum FK Thomas’la net bir fırsattan yararlanamazken, ev sahibi ekip uzatmalarda İbrahim’le iki kez duran top şansını kullanamadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sezon ilk deplasman puanını alan Ahlatcı Çorum FK puanını 2’ye çıkartırken, ilk puan kaybını yaşayan Bandırmaspor haftayı 7 puanla kapattı.

Ayrıca, iki takım arasındaki üçüncü lig maçının da 0-0 bitmesi dikkat çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 9: Ahlatcı Çorum FK atağında, Boudjemaa’nın pasında Eren ceza yayının solundaki boşluktan vurdu, kaleci Zafer topu iki hamlede kontrol edebildi.

DAKİKA 28: Ahlatcı Çorum FK gole yaklaştı. Sağdan Kerem’in taç atışında topla buluşan Boudjemaa, ceza yayının sağından içeri girer girmez vurdu, az farkla yandan aut.

DAKİKA 36: Bandırmaspor atağında, Doğan Can’ın ara pasına hareketlenen Paulunho, Toure ile ikili mücadele halinde yayın sağından içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda topu ayağından açtıktan sonra yerde kaldı. Bandırmasporluların penaltı beklentisi VAR incelemesi yapıldıktan sonra sonuçsuz kaldı.

DAKİKA 41: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Eren’in ortasında kaleye yönelen topu kaleci Zafer güçlükle çıkarttı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 80: Ahlatcı Çorum FK kalecisi Hasan Hüseyin altı pasta kontrol ettiği topu uzaklaştırmada gecikince Paulinho ayak koydu, top yandan auta çıktı.

DAKİKA 82: Ahlatcı Çorum FK önemli bir fırsattan yararlanamadı. Soldan Geraldo ortaladı, altı pasta Thomas dokunamadı.

DAKİKA 90+6: Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK ceza yayının solundaki boşluktan frikik kazandı. İbrahim’in kaleye vurduğu top direğin dibinden auta gitti.

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer ***, Şenol Bektaş ***, Güner Mumcu Taştan ***

4.HAKEM: Raşit Yorgancılar

TEKSÜT BANDIRMASPOR: Zafer **, Rahmetullah ***, Emre Batuhan **, Mexer ***, Atınç **, Hikmet ** (Dk.80 İbrahim *), Nomel * (Dk. 80 Mulumba *), Mehmet Özcan **, Paulinho **, Kerem Atakan * (Dk.63. Adama Diakhaby *), Doğan Can * (Dk. 46 Paixao *)

YEDEKLER: Akın, Sergen, Yasin Yağız, Faruk Can, Rodrigo, Emir, İbrahim

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Gürsel

AHLATCI ÇORUM FK: Hasan Hüseyin **, Kerem **, Erkan **, Landre **, Toure **, Ferhat ***, Geraldo ** (Dk.84 Ahmethan *), Atakan Akkaynak * (Dk. 90+2 Tunahan), Thomas *, Mehdi Boudjemaa ** (Dk.84 Durel Avounou *), Eren Karadağ ** (Dk. 77 Kadir *)

YEDEKLER: Mahmut Eren, Hasan Ege, İsmaila Sonko, Mustafa Emre, Berkay, Berkcan

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

GOL: Yok.

SARI KARTLAR: Ferhat, Boudjemaa, Atakan Akkaynak, Thomas, Hasan Hüseyin, Tunahan (Ahlatcı Çorum FK), Mexer (Bandırmaspor)