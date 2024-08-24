Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ikinci sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, 3.hafta maçında yarın Balıkesir temsilcisi Bandırmaspor’a konuk olacak.

3-0’lık Ümraniyespor yenilgisiyle başladığı sezonun ikinci haftasında, sahasında İstanbul ekibi Fatih Karagümrük’le 2-2 berbere kalarak ilk puanını alan Ahlatcı Çorum FK, ilk galibiyetine ise yarın Bandırmaspor karşısında imza atmayı hedefliyor. Hazırlıklarını galibiyet parolasıyla yapan Ahlatcı Çorum FK, Bandırma’ya bugün gidecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavileri süren Atakan Cangöz, Suat Kaya ve Kabongo Kasongo zorlu maçta forma giyemeyecekler.

İlk hafta evinde Erzurumspor’u 3-2, ikinci maçında ise Ankara Keçiörengücü’nü deplasmanda son dakika golüyle 2-1 yenen Bandırmaspor’da da hedef galibiyet. Balıkesir temsilcisi, evinde kazanıp 3’te 3 yapmayı hedefliyor.

6 puanlı Bandırmaspor’la 1 puanlı Ahlatcı Çorum FK arasında, 25 Ağustos Pazar günü, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak zorlu maçı Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Şenol Bektaş ile İzmir bölgesinden Güner Mumcu Taştan yapacak. Konya bölgesinden Raşit Yorgancılar da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.