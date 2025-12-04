Çorum halkının sağlıklı gıdaya ulaşması adına semt pazarları ve marketlerin yanı sıra gıda sektöründe hizmet veren alanlara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Geçici Balık Pazarı’nda faaliyet gösteren balık satıcılarına yönelik denetim yaptı.

Zabıta ekibi, tezgahlardaki fiyat etiketleri ve hijyen konusunda denetim yaptı. Balıkların saklandığı soğuk hava depoları, balık temizleme alanları ve balık artıklarının atıldığı bölgelerde de incelemelerde bulunan ekipler herhangi bir sorunla karşılaşmazken, kurallara uyan balıkçı esnafına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi