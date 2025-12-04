Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini eleştirerek, açıklamaların gerçek piyasa koşullarını yansıtmadığını söyledi. Taşkın, “TÜİK’in her ay açıkladığı tablo, aynı filmin yeni versiyonu gibi. Şaşırmıyoruz ama elbette kabul etmiyoruz” dedi.

Kasım ayı enflasyonunu TÜİK %0.87, yıllık enflasyonu ise %31.07 olarak açıklarken, Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) aynı dönem için aylık enflasyonu %2.13, yıllık enflasyonu ise %56.82 olarak duyurdu.

Taşkın, bu büyük farkın kamuoyunda ciddi güven sorununa yol açtığını belirterek, “Bu kadar birbirinden uzak veriler, halkın kafasını karıştırmakla kalmıyor, kurumlara olan güveni de zedeliyor” ifadesini kullandı.

TÜİK’in bir kamu kurumu olarak güvenilirliğini koruması gerektiğini söyleyen Taşkın, kurum yöneticilerinin bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Taşkın, “Doğru bilgiye ulaşmak her vatandaşın Anayasal hakkıdır. Ancak çarşı-pazar fiyatlarına baktığımızda TÜİK’in açıkladığı verilerin gerçeklerle bağdaşmadığı açıkça görülüyor” dedi.

Taşkın, açıklanan verilerin memur ve emeklinin ekonomik gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, “Bu oranlar, memur ve memur emeklisinin enflasyon altında ezdirilmesi anlamına geliyor” dedi.

“MEMUR VE EMEKLİ YOKSULLAŞTIRILIYOR”

Memur ve memur emeklilerinin alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü dile getiren Taşkın, zorunlu harcamalardaki artışa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi temel ihtiyaçlara gelen zamlar nedeniyle memur ve emekliler geçinemiyor. Göstermelik maaş artışlarıyla hayatlarını sürdürmeleri mümkün değil. Bilerek ve isteyerek yoksullaştırılıyorlar.”

