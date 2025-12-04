Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aile ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Çorum İl Başkan Yardımcısı Şemsi Gökay, engelli bireylerin toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, onlara erişilebilirlik ve fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini açıkladı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Şemsi Gökay, bugünün eşit yurttaşlık hakkının altını çizen önemli bir hatırlatma olduğunu belirtti.

Şemsi Gökay, “Renk, dil, din, ırk, cinsiyet ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin ve fiziksel durumlarına bakılmaksızın toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanması, çağdaş devlet ve çağdaş toplum olmanın gereğidir” dedi.

Özel ihtiyaçlı bireylerin ulaşımda, eğitimde, istihdamda, kamusal alan kullanımında hâlâ ciddi engellerle karşılaştığını ifade eden Gökay, “İşte bu nedenle 3 Aralık farkındalık, eşitlik ve adalet çağrısıdır. Empati kurmak, destek olmak ve birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek hepimizin ortak görevidir" diye konuştu.

Şemsi Gökay, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "3 Aralık, engelli bireylerimizin toplumdaki yerini güçlendirmek, yaşam kalitelerini artırmak, karşılaştıkları engelleri kaldırmak için hepimize sorumluluk yükleyen anlamlı bir gündür. Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştıracak projeler üretmek, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve onların yaşamın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak en temel önceliklerimizden biridir.

Her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı yaşama hakkı vardır. Özel ihtiyaçlı bireylerimizin sosyal hayatta daha aktif, görünür ve özgür bir şekilde var olmasını önemsiyoruz. Engellilik, yalnızca bireyin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Her birey, eşit fırsatlara sahip olduğu bir kentte yaşamalıdır. Engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak, sosyal devlet olmanın gereğidir. İnanıyorum ki; sevgiyle, anlayışla ve dayanışmayla atılan her adım, engelleri ortadan kaldırır.

CHP iktidarında engelleri birlikte aşabileceğimize, dayanışma ve anlayışla herkes için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturabileceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyor; ailelerine, emek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür ediyorum”

Muhabir: Haber Merkezi