Çorumlu fotoğrafçı Abdullah Agâh Öncül, İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği) tarafından düzenlenen Yusuf Tuvi Kupasında “Kız Çocukları” adlı portfolyosuyla 1. Tur Başarı Ödülü aldı. Farklı kültür ve çevrelerden kız çocuklarını konu alan çalışma, jüri tarafından başarılı bulundu.

Portfolyosunda kız çocuklarının toplumdaki önemine dikkat çeken Öncül, temanın çıkış noktasını şu sözlerle ifade ediyor:

“Bir kız çocuğunun gülümsemesi, gri bir günü maviye çevirebilir; bir hayali ise dünyayı yeniden renklendirebilir.”

Öncül’ün ödüllü sunumu, 18 Aralık 2025’te İFOD dernek merkezinde ve eş zamanlı olarak sosyal medya üzerinden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fotoğrafçılık serüvenine Çorum’da başlayan Öncül, yaklaşık 20 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli etkinliklerde söyleşi, gösteri ve sergilerle yer alıyor. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yüzü aşkın yazısı bulunan sanatçının iki kitabı da yayımlandı.

Belgesel nitelikli fotoğraf çalışmalarıyla bilinen Öncül’ün, yeni projeleriyle farklı sanat platformlarında sanatseverlerle buluşmaya devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi