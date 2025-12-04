Okulda görev yapan öğretmenlerle sohbet eden Başsavcı Ahmet Bektaş, eğitim camiasının bu özel gününü kutlayarak öğretmenlerin toplum için üstlendiği önemli sorumluluğun altını çizdi.

Başsavcı Bektaş, “Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde büyük emek veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Özverili çalışmalarıyla geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, öğretmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi