Türkiye’deki üretim tesisleri ve Avrupa’daki gıda dağıtım zincirleri ile Çorum’un “yüz akı” kuruluşlarından, Baklan kardeşlerin sahisi olduğu Baktat ve Suntat, Sungurlu-Ankara yolunun 4. kilometresindeki tesislerini, gross market olarak hizmete açıyor.

Baktat ve Suntat ürünlerinin satılacağı fabrika satış mağazası, geniş ürün yelpazesiyle, Sungurlu halkının yanı sıra Çorum-Ankara arasında seyahat eden çok geniş kitlelere de itap edecek.

Gross market önümüzdeki günlerde hizmete girecek.