Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Dursun Şen emekli oldu.

Eğitime adeta bir ömür veren Dursun Şen, 45 yıllık hizmetinin ardından, Okul Müdürü Emre Öztürk, idareci ve öğretmen arkadaşları, öğrencileri tarafından görkemli ve duygusal bir törenle emeklilik hayatına uğurlandı.

Dursun öğretmene uğurlama töreni, Okul Müdürü Emre Öztürk’ün kendisini son dersinden alması ile başladı. Koridor boyunca karşılıklı dizilen yüzlerce öğrenci, öğretmenlerini çiçek ve konfeti yağmuruna tutarak tezahürat ve alkışlarla okul bahçesindeki tören yerine kadar getirdiler.

Burada, öğretmen arkadaşları Dursun Şen öğretmene çiçekler verdiler ve veda pastası kesildi. Kendisinin, öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu çember içinde yaptığı veda konuşması son derece duyguluydu.

Okul bahçesindeki coşku, sevgi, saygı ve güzel duygular, her öğretmenin yaşamak isteyeceği, onur verici bir vefa örneğiydi.

Dursun Şen, 1979 yılında Samsun Bafra Lisesi’nde başlayan öğretmenlik görevini, 1987 yılından itibaren Osmancık İHL’de devam ettirdi. 1997 yılından beri de Çorum Atatürk Anadolu Lisesi’nde hizmet veriyor.

Bu süre içinde, Atatürk Sanat Galerisi’nden başlayarak pek çok oluşuma, organizasyon ve sergiye öncülük etti. Panel, sergi, konferans, yarışma, çalıştay gibi pek çok sanatsal etkinliği organize etti, katkıda bulundu.

Evli ve iki çocuk babası Dursun Şen emeklilik hayatına adım atarken, çalışma arkadaşları ve öğrencileri tarafından, gerçek manada minnet duygularıyla, güzelliklerle, esenlik dilekleriyle uğurlandı.