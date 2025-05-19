Türkiye Tenis Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tenis Takımlar Şampiyonası 11-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da yapıldı. Ali Bey Clup’ta düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden çok sayıda sporcu katıldı.

Çorum Tenis İl Temsilcisi ve aynı zamanda milli takımlar antrenörü Erdal Bakırcan’ın kaptanlığını yaptığı Murat Karbela, Serkan Babagiray, Özkan Çetin ve Refah Keskin’den oluşan Tenis Dağcılık Spor Kulübü şampiyonayı üçüncülükle tamamlayarak Avrupa Tenis Takımlar Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyonada birincilik kürsüsüne Vakıf Tenis Kulübü, ikincilik kürsüsüne ise Mete Tenis Kulübü çıktı.