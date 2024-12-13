Fatih Özdemir’in emeklilik kararı alması sebebiyle köy muhtarları tarafından bir yemek organize edildi. İl Genel Meclis Üyeleri Tuncay Okur, Selahattin Eyyubi Batır ve köy muhtarlarının katılımı ile düzenlenen yemek organizasyonunda Fatih Özdemir’e bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.

Özdemir, “Bu organizasyonu düzenleyen köy muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu toplantıda beni yalnız bırakmayan İl Genel Meclis Üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

FATİH ÖZDEMİR KİMDİR?

1985 yılında Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü’nden mezun olan Fatih Özdemir, 1986 yılında Çorum Köy Hizmetleri Etüt Proje Müdürlüğü’nde 2000 yılına kadar içme suyu projesi yaptı. 2000 yılından bu zamana kadar İl Özel İdaresi Alaca Bakımevi sorumluluğunu yürüten Özdemir, bugün itibariyle emekliye ayrıldı.

Editör: HABER MERKEZİ