Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen yarışmalarda da bir çok öğrencisi derece yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO öğrencileri İbrahim ve Abdullah Küçük isimli kardeşler iki ayrı yarışmada birinci olmayı başardı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okulları öğrencileri arasında düzenlenen ve Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması’nda birinci olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO öğrencisi İbrahim Küçük ödülünü Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Doğan’dan aldı. İbrahim Küçük ayrıca Bartın’da yapılacak bölge finalinde ilimizi temsil etme hakkı kazandı.

Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camii’nde düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nda ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdullah Küçük birinciliği elde etmeyi başardı. Ödülünü Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Kaplan(dan ödülünü ölünü Abdullah Küçük de Samsun’da yapılacak bölge finalinde ilimizi temsil etme hakkı kazandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan İHO Müdürü Aydın Asar da üç yıldır geleneği bozmayan başarılı kardeşler İbrahim ve Abdullah Küçük’ü kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Editör: HABER MERKEZİ