Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürürken, Ticaret Bakanlığı da halk sağlığını tehlikeye düşüren kıyafet, oyuncak, makyaj ve temizlik malzemesi gibi ürünleri açıklamaya devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.

İşte Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvensiz Ürün Listesine giren yeni ürünler...