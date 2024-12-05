Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünlere karşı yürüttüğü denetimlerde bir kez daha dikkat çeken bir liste yayınladı. Bu kez, gıda boyası içeren ürünleri tespit edilen dört çay markası ifşa edildi. Tüketicilere uyarıda bulunan uzmanlar, bu ürünlerin sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekti.

HİLELİ ÇAY MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildi. Bu durum, hem halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu hem de tüketiciyi yanılttığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirildi.

Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı:

Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

Avcı Sezon Çay – Siyah Çay

Fatih Gold – Siyah Çay

Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay