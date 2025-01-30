Olay, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde Bedesten önünde gerçekleşti.

Görüntülerde motosiklet sürücüsü bisiklet yoluna girerken, bisiklet yolundan ilerleyen bisiklet sürücüsünün uyarısıyla karşılaştı.

Bisiklet sürücüsü 'burası bisiklet yolu' diye tepkisini gösterirken, motosiklet sürücüsü ise 'Tamam kanka trafik var diye girdim çıkacağım' diye karşılık verdi. Ardından bisiklet sürücüsü küfür edince motosiklet sürücüsü sinirlendi ve bisikletli genci iterek düşürdü.

Motosikletli sürücüsü kendi kamerasından çekilen görüntüleri bir de sosyal medyadan paylaştı. Çok tartışılan videoya yorum yapan vatandaşların çoğu bisiklet sürücüsünü savundu. Bisikletli genci düşüren motosikletli sürücü eleştirilerin odağı oldu.