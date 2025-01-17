Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ederek ‘taklit ve tağşiş gıdaları’ ve 'sağlığa zararlı gıdaları' açıklıyor.

Bakanlığın internet sitesinde 'ürün grubuna' göre de arama yapılıyor.

Bakanlığın listesinde 'Takviye Edici Gıda Niteliğindeki Ürünler' başlığı altında ifşa edilen ürünlerle ilgili vahim bulgulara yer veriliyor.

'Gıda takviyesi' adı altında satılan birçok üründe, 'ilaç etken maddesi tespiti' yapılmış. Birçok ürün için de 'beyan edilen madde tespit edilememiştir' uyarısı eklenmiş.

Bakanlığın listesinde yer alan ürünler şöyle:

BEYAN ETTİĞİ MADDE BULUNMAYAN

- Bilge İlaç'ın 'CFP Collagen Forte Premıum Powder' markasıyla sattığı Kollajen peptit tipleri, Hyaluronik asit ve Koenzim q10 içeren' toz takviye edici gıda ürünleri

- Galip Sefa İlaç'ın 'Tesir' markasıyla piyasaya sunduğu multimıneral içeren takviye edici gıda ürünleri

- Koç İlaç'ın Medicago Multi Energy markasıyla sattığı multivitamın içeren takviye ürünü.



İLAÇ ETKEN MADDESİ SAPTANANLAR

- Vinta İlaç'ın 'Diblong' marka 'Ginsgenli bitkisel kapsülü'

- Burç İlaç'ın 'Trex Cap' markalı L Kratinin ve Lapidum içeren takviye edici ürünleri

- United Beekeepers Bal Gıda'nın Beemax Black Stinger Energy Raw Honey marka gıda takviyesi

- Seksensekiz Grup'un 'Multi Collagen Jel' markasıyla sattığı hidrolize kalojen içeren sıvı takviyesi