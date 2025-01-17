Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olan Niyazi Kızılırmak’ın yerine Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’ne, Çarşı Polis Merkezi Amiri Mustafa Şenel atandı.

1993 yılında Ordu’nun Kumru ilçesinde doğan Mustafa Şenel, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema bölümünü 2016’da bitirdi. 2017’de Polis Akademisi’nde yüksek lisans yaptı. İlk görev yeri İstanbul’dan sonra 2020’de Çorum’a atandı. Yaklaşık 4.5 yıldır Çarşı Polis Merkezi Amiri olarak görev yapıyor.