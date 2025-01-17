Oda TV, Başyazarımız Mehmet Yolyapar’ın dünkü “2025'te de adaletsizliğe devam mı?” başlıklı yazısını, tam metin yayımlayarak Türkiye’ye duyurdu. Oda TV, “Yerel gazeteden Basın İlan Kurumu isyanı” başlığıyla verdiği haberde, Yolyapar’ın adaletsizliğe sert çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çorum Haber yazarı Yolyapar, kurumun gazeteleri resmi ilan yoluyla desteklemek için gerekli kriterlerin özellikle yerel basında adaletsizliğe neden olduğunu belirterek, ‘Siz bu kadar istihdam sağlıyorsunuz; gazetenin okunurluğu, internet haber sitesinin izlenirliği konusunda da konulmuş limitlerin çok üzerine, doğal yoldan çıkıyorsunuz. Ama bir başkası bütün bu zorunlulukları kâğıt üzerinde karşılamayı beceriyor’ dedi.”