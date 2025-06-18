Ticaret Bakanlığı, piyasada bulunan güvensiz ürünleri tespit etmek amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetleri kapsamında, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden yeni bir duyuru yaptı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi, yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği belirlenen ürünleri kamuoyuna sunmak için kullanılıyor.

Son yapılan incelemelerde, bir temizlik ürününün sağlık açısından risk taşıdığı belirlendi. Bakanlık, bu ürünün satışının yasaklanmasına ve mevcut ürünlerin piyasadan geri çekilmesine karar verdi.