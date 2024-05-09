Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Ortaköy’ün önemli bir turizm şehri olduğunu belirterek, talep ve ihtiyaçlarını ilettiklerini söyledi.

Bakan Ersoy’a Hititlerin dini, ticari, idari ve askeri başkenti olan Şapinuva hakkında bilgi verdiklerini kaydeden İsbir, turizm alanında gerçekleştirilecek proje ve hizmetlerle ilçenin 40 yıllık içme suyu şebekesinin yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Tüm bu hizmetler için Ortaköy Belediyesi’nin öz gelirlerinin yetersiz olduğunu belirten İsbir, “Projelerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hibe edilecek 20 milyonluk bir yatırım ile gerçekleşebileceğini ileterek proje dosyamızı kendilerine sunduk.

Projemizin gerçekleşmesi için göstermiş olduğu ilgiden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a, vermiş oldukları desteklerden dolayı Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı ve Ak Parti Çorum İl Başkanımız Murat Günay’a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi