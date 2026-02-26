Mustafa Çiftçi’nin oturduğu makamın, bir siyasi partinin değil 856 milyonun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin makamı olduğunu vurgulayan Milletvekili Tahtasız, o makama oturan kişiden tarafsız ve adil olmasının bekleneceğini ifade ederek, “İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı seçim güvenliğinin sağlanmasındaki en kritik bakanlıklardır. Her iki bakanlığa yapılan atamalar göstermektedir ki minareyi çalmayı düşünen iktidar atadığı isimlerle bunun kılıfını şimdiden hazırlamaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Devletin, cepte saklanan parti rozetiyle değil , anayasal sorumluluk bilinciyle temsil edilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Tahtasız, “Devlet adamı anlayışını bir kenara bırakıp siyasetin içinden gelmiş bakanlara özendiği takdirde, kendinden önce o görevi yapan, bakanlığı siyasi bir şov alanına çeviren, toplumun sinir uçlarıyla oynayan, teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar bilen ‘bakan’ gibi günü geldiğinde bir kenara atılacak, toplum tarafından iyi hatırlanmayacaktır.” dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı seçim güvenliğinin sağlanmasındaki en kritik bakanlıklar olduğunu hatırlatan Tahtasız, şu ifadelere yer verdi: "Her iki bakanlığa yapılan atamalar göstermektedir ki minareyi çalmayı düşünen iktidar atadığı isimlerle bunun kılıfını şimdiden hazırlamaktadır. Her ne yaparlarsa yapsınlar bizim buna karşı koyacak irademiz de vardır, sandıkların güvenliğini sağlayacak gücümüz de vardır.

Sayın Çiftçi’ye daha yolun başındayken bir hatırlatmada bulunayım:

Devlet Biatla değil, liyakatla yönetilmelidir. Devlet terbiyesi bunu gerektirmektedir. Devletin temsili, cebinde sakladığı parti rozetiyle değil; anayasal sorumluluk bilinciyle yapılır.

Devlet adamı anlayışını bir kenara bırakıp siyasetin içinden gelmiş bakanlara özendiği ve Çorum’da olduğu gibi tarafsızlığı bıraktığı takdirde; kendinden önce o görevi yapan, bakanlığı siyasi bir şov alanına çeviren, toplumun sinir uçlarıyla oynayan, teröristlerin ayakkabı numaralarına kadar bilen “bakan” gibi günü geldiğinde bir kenara atılacak, toplum tarafından iyi hatırlanmayacaktır.

Devlet yönetiminde esas olan; herkese eşit mesafede durmak, farklı görüşleri tehdit değil zenginlik olarak görmek, gönüllerde hoş bir sada bırakmak ve göreve geldiği andan itibaren siyasetçilerin ağırlığını omuzlarından atarak, temsil edilen makamın ağırlığını her şartta hissettirmektir.

Sayın Çiftçi’nin teşekkür edeceği tek bir kişi vardır o da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu makamlar ve bu devlet onun eseridir.

Bizler; devletin tüm kurumlarının tarafsız, adil ve liyakat esasına göre yönetilmesini savunmaya devam edeceğiz. Parti devleti anlayışına son vereceğiz."