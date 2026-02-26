Program öncesi Belediye’den arandıklarını ve kendilerine önce AK Parti ve MHP’nin ziyaret edileceğinin bildirildiğini, daha sonra da “İftara katılır mısınız?” denildiğini aktaran Tekercioğlu, görüşlerini şöyle ifade etti:

“Bu durum, devlet makamının parti programına entegre edildiği görüntüsünü vermektedir. Devletin bakanı, tüm siyasi partilere ve tüm vatandaşlara eşit mesafede olmak zorundadır.

İçişleri Bakanlığı makamı, parti makamı değildir. Devletin gücünü temsil eden bir makamın, siyasi ayrım gözeten bir ziyaret planı içinde yer alması doğru değildir.

Bizler İYİ Parti olarak şunu açıkça ifade ediyoruz:

Devlet adil olacak. Devlet eşit olacak. Devlet kimsenin arka bahçesi olmayacak.”