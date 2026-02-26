Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle, ruhsatsız yolcu taşımacılığına ağır cezalar getirildi. İlgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsat almadan yolcu taşıyan taksi ile öğrenci ve personel servislerine 100 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu Kanun ile araçların tescil edildikleri amacın dışında kullanılması halinde verilen cezalarda da artışa gidilecek.

İZİNSİZ YOLCU TAŞIMACILIĞINA 100 BİN LİRA CEZA

Buna göre, ilgili belediyeden çalışma izni ya da ruhsatı almadan yolcu taşıyanlara 100 bin lira, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 46 bin lira, araçlarını motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullananlar ile sürülmesine izin veren araç sahiplerine ise 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

EHLİYETE EL KOYMA VE TEKRARINDA ÇİFTE CEZA

Ayrıca çalışma izni veya ruhsatı almadan yolcu taşımalarından dolayı işlem yapılan sürücülerin, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde bunun tekrar ihlal edilmesi halinde ise idari para cezaları 2 kat olarak uygulanacak.

Geri alınan sürücü belgelerinin iade edilebilmesi için idari para cezalarının tamamının tahsil edilmesi şartı aranacak.

DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYORUZ

Çorum Taksiciler, Minübüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, başta korsan taşımacılığın önlenmesi ve buradaki cezaların artırılması olmak üzere söz konusu düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.

CAYDIRICI OLACAĞINA İNANIYORUZ

Yapılan düzenlemenin caydırıcılık açısından oldukça iyi olduğunu dile getiren Gayretli, “Herkes kendi işini yapmalı. Yasal olarak taşımacılık yapanlar, vergilerini ve gerekli bedelleri ödüyor. Ancak korsan taşımacılık yapanlar, bu tür ödemeleri yapmayarak çalışıyor. Düzenlemenin, bu durumun önüne geçeceğine inanıyoruz.” dedi.

Yolcu taşımacılığı yapan esnafın, gerekli bedelleri ve vergileri ödeyerek çalıştığını vurgulayan Mehmet Gayretli, “Korsan taksicilik, önemli bir vergi kaybına yol açıyor. 'İleri teknoloji' diyorlar ancak bu ileri bir teknoloji değil, burada esnafın emeği ve ekmeği çalınıyor.” diye konuştu.