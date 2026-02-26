Çorum Belediyesi, küçük büyük herkesin gönlüne dokunan çalışmalarıyla Ramazan ayının manevi atmosferini şehrin dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Çorum Müftülüğü’ne bağlı 4–6 yaş Kur’an kurslarında tekne orucu tutan miniklere iftariyelik ikram ediliyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhu çocuklara küçük yaşta hissettirildi. Minikler, kendileri için hazırlanan iftarlıklarla büyük mutluluk yaşadı.

Muhabir: Haber Merkezi