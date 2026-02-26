CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, önceki yıllarda Çorum Valisi olarak görev yapan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir gece yarısı İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi’nin kısa süre içinde ikinci kez Çorum’a gelmesini, Çorumlu dostlarına vefa olarak değerlendirmekle birlikte, bu resmi ziyaret sırasında yalnızca AKP ve MHP’yi ziyaret etmesini “tarafını belli etmesi” olarak gördüklerini söyledi.

Bakan Çiftçi’nin “Cumhuriyet’e alerji duyan bir kişilik” olarak iz bıraktığını, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi’ni ziyaret etmesinin beklenemeyeceğini savunan Solmaz, “Sayın Çiftçi, Bakan olur olmaz kendisini Cumhur İttifakı’nın içine attı. Maalesef, devletin tarafsızlık ilkesinin zedelendiğine üzülerek şahit oluyoruz. Bunun takdirini saygıdeğer Çorum halkına bırakıyorum. Biz CHP olarak Cumhuriyet’in bekçisi olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet’i ilelebet yaşatmakta, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sımsıkı sarılmakta ve sahip çıkmakta kararlılığımız artarak sürecektir.” dedi.