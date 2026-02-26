Çorum’da tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlayacak Organize Tarım Bölgesi projesi için kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa İl Müdürü Hasan Taş, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, teknik personel ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya katıldı.

Toplantıda, ilde kurulması planlanan Organize Tarım Bölgesi’nin sektöre sağlayacağı katkılar ele alınırken, hayvansal üretimde kapasite artışı ve verimlilik hedefleri detaylı şekilde değerlendirildi. Ayrıca modern, planlı ve sürdürülebilir üretim altyapısının oluşturulması, yetiştiricilerin desteklenmesine yönelik uygulamalar, yatırım süreçleri, teknik altyapı ihtiyaçları ve üretici beklentileri masaya yatırıldı.

İl Müdürü Hasan Taş, Organize Tarım Bölgesi’nin hayata geçirilmesiyle birlikte Çorum’da hayvansal üretimin daha planlı, verimli ve rekabetçi bir yapıya ulaşacağını belirterek sürecin tüm paydaşlarla iş birliği içinde yürütüleceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi