Tarım ve Orman Bakanlığınca, Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Tam Buğday Ekmeğini Yaygınlaştırma" kampanyası, Konya'nın ardından Çorum ve Erzurum'da pilot olarak uygulamaya konuldu.

Kampanya kapsamında Çorum Valiliği ile kentteki kamu kuruluşları arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki fırında 2 Şubat'ta tam buğday ekmeği üretimi başladı.

Meslek lisesi öğrencileri, usta öğreticileri ve öğretmenlerinin gözetiminde her gün yaklaşık 6 bin tam buğday ekmeği üretiyor.

Öğrencilerin "roll ekmek" (küçük somun ekmek) olarak ürettikleri ekmekler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki taşımalı eğitim merkezleri ve yemekhanesi bulunan kamu kuruluşları aracılığıyla tüketime sunularak, kentte tam buğday ekmeği tüketiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Sökmen, 2 Şubat'ta başlayan tam buğday ekmeği üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.



TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Tam buğday ekmeğinin daha sağlıklı ve besleyici olmasından ötürü toplumda tüketiminin yaygınlaşmasının teşvik edildiğini belirten Sökmen, "Burada ürettiğimiz ekmekleri taşımalı eğitim kurumlarına verdiğimiz yemeklerde, ortaöğretim kurumlarına verdiğimiz yemeklerde, Ortaköy ilçesine verdiğimiz yemeklerin tamamında her öğrenci için 2 tam buğday ekmeği olacak şekilde göndermekteyiz. Günlük 5-6 bin tam buğday ekmeği üretmekteyiz. Bunun haricinde Çorum Valiliği, Belediyenin yaptığı etkinlikler için de tam buğday ekmeği üretiyoruz." dedi.

Okulda 300 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getiren Sökmen, tam buğday ekmeği üretimiyle hem öğrencilerin ekmek yapmayı öğrendiğini hem de diğer öğrencilerin sağlıklı beslenme imkanı bulduğunu kaydetti.

Fırında 10 öğrencinin çalışıp eğitim gördüğünü anlatan Sökmen, "10 öğrencimizle günlük 6 bin tam buğday ekmeği üretiyoruz. Günlük 5 bin kişilik yemek. Kafeteryamız için günlük 150 kilograma yakın kuru pasta üretilmektedir. Aylık 2 bin 500 yaş pasta üretilmektedir. Bunların tamamı okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılmaktadır." diye konuştu.

Sökmen, tam buğday ekmeğinin kan şekerini dengelemesi, demir, magnezyum içermesi, uzun süre tok tutmasından dolayı kilo kontrolüne yardımcı olması, B vitamini açısından zengin olması gibi nedenlerle insan sağlığı açısından faydalı bir besin kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

12. sınıf öğrencisi Azra Karslı da daha önce tam buğday ekmeği tüketmediğini, fırında üretmeye başlayınca daha sağlıklı olduğunu öğrendiğini ve tüketmeye başladığını anlattı.

Fırında usta öğreticilerle birlikte günlük 6 bin civarında tam buğday ekmeği yaptıklarını ifade eden Karslı, "2 Şubat'ta tam buğday ekmeği üretmeye başladık. O günden beri evimde de tam buğday ekmeği tüketiyorum. Aileme ve çevremdeki herkesi tam buğday ekmeği tüketmeleri konusunda teşvik ediyorum." şeklinde konuştu.

Usta öğretici Recep Diker ise öğrencilerin ekmek pişirme konusunda usta haline geldiklerini bildirdi.

Tam buğday ekmeği yapmanın en zor aşamasının "hamur yoğurmak" olduğunu anlatan Diker, yüzde 70 tam buğday unu ile yüzde 30 oranındaki beyaz unun su katıldıktan sonra makinede 18 dakika, elde ise yaklaşık 30 dakika yoğurulmasının önemli olduğunu vurguladı.