Ankara 2. Bölge Optisyen ve Gözlükçüler Odası seçimleri hafta sonu Melike Hatun Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Mavi ve yeşil listenin yarıştığı seçimde, üyelerin büyük desteğini alan mavi liste açık ara farkla kazandı.

Seçim sonuçlarına göre Yasin Pehlivan, Çorum Şube Başkanı seçilirken; mavi listeden yönetim kuruluna aday olan Mustafa Yıldırım da bölge yönetim kurulu üyeliğine girmeyi başardı.

Pehlivan ve Yıldırım yaptıkları ortak açıklamada, görev süreleri boyunca meslektaşlar arasında ayrım yapılmayacağını vurgulayarak, “Hiçbir meslektaşımız ötekileştirilmeden, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Optisyenlik mesleğinin kanunlar çerçevesinde icra edilmesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirten yeni yönetim, haksız rekabetin önüne geçilmesi, göz kliniklerinden optisyenlik müesseselerine hasta yönlendirmelerinin engellenmesi ve imitasyon gözlük satışlarının önlenmesi konusunda girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

En önemli projelerden birinin okullarda çocuklara yönelik göz taraması çalışmasını başlatmak olduğunu ifade eden Pehlivan ve Yıldırım, Çorumlu meslektaşlarına teşekkür ederek, “Bizleri firesiz destekleyip bu göreve layık gören tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız” dedi.