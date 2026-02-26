Çorum Ticaret Borsası'nda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında yapılan denetim süreci başarıyla tamamlandı.

Yapılan denetimde Ticaret Borsası’nın tüm süreçleri, uygulamaları ve kalite yönetim sistemine uyumu ayrıntılı şekilde incelendi. Denetim, yetkili denetçi Hasan Yaşar tarafından yürütülürken; sürece Kalite Yönetim Temsilcisi Erdem Çevik ile Akreditasyon Sorumlusu Hatice Verda Saraç katıldı. Denetimde kurumun işleyişi, dokümantasyon yapısı, hizmet süreçleri ve kalite standartlarına uygunluk durumu titizlikle değerlendirildi.

Denetim sürecinin ardından değerlendirmelerde bulunan Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, üyelerine sunulan hizmet kalitesini sürekli artırmayı hedeflediklerini belirtti. Naki Özkubat, sürdürülebilir projeler ve güçlü bir kalite yönetim anlayışıyla şehrin ekonomik ve kurumsal gelişimine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaliteli hizmet anlayışının kurumsal bir kültür haline geldiğini vurgulayan Borsa Başkanı Özkubat, denetim sürecinin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen denetçi Hasan Yaşar’a, Atilla Merzifonlu’ya ve ilgili tüm personele teşekkür etti. Çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirten Özkubat, üyelerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi denetiminin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte, borsanın hizmet standartlarını güçlendirme ve kurumsal yapısını daha da ileriye taşıma hedefi bir kez daha tescillenmiş oldu.

Muhabir: Haber Merkezi