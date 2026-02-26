Mimar Sinan Mahallesi'ne yapılacak 12 Derslikli Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) ile Silmkent bölgesine yapılacak 12 Derslikli İlkokulun inşaatına başlandığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda öğrencilerin daha modern, güvenli ve donanımlı bir eğitim ortamında öğrenim görmelerine katkı sağlayacak olan, 12 Derslikli Çorum Yatılı Bölge Ortaokulu (Mehmet Akif İnan Ortaokulu)’nda inşaat çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Ayrıca Silmkent’te yapılacak 12 derslikli Silimkent İlkokulu’nun da yapımına başlandı.Yeni okul binalarının tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikli bir eğitim ortamının oluşturulması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi