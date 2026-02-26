İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Yarışmalar Takvimi kapsamında düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması İl Finali gerçekleştirildi. Program, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde yoğun katılımla yapıldı. İmam hatip liseleri ve imam hatip ortaokulları öğrencilerinin katıldığı yarışmada, öğrenciler ezanı usulüne uygun ve güzel okuma konusundaki yeteneklerini sergiledi. İlgiyle takip edilen yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.Buna göre İmam Hatip Liseleri arasındaki yarışmada Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mustafacan Bolat birinci, Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kerem Gelgör ikinci ve İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samet Çağlar üçüncü olurken; İmam Hatip Ortaokulları arasındaki yarışmada da Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Saraç birinci, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Kömürcü ikinci ve Yavuz Selim Karaman İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdülkadir Enam Lale ise üçüncü oldu.

Muhabir: SELDA FINDIK