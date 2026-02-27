Yaşamakta olduğu Almanya’nın Köln kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu 80 yaşında hayatını kaybeden Nevruz Toprakçı’nın cenazesi, yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Yaylacık köyünde toprağa verilecek.

Nazik Toprakçı’nın eşi, Fevzi, Bağdat ve Sabine Toprakçı’nın ağabeyleri, Selahattin Toprakçı’nın eniştesi ve kayınbiraderi olan Nevruz Toprakçı için dün Köln’de cenaze erkânı düzenlendi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.