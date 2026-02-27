Köşe yazarımız, Atatürkçü düşüncenin ödünsüz savunucusu, demokrasinin keskin kalemi, emekli banka müdürü, hemşehrimiz İsmail Haboğlu’nu, 26 Şubat 2025 tarihinde 75 yaşında İstanbul’da kaybetmiş, 28 Şubat 2025 tarihinde de, yaşamakta olduğu Alanya’da toprağa vermiştik.

“Atatürk milliyetçisi” kimliği ile tanınan İsmail Haboğlu, banka müdürü olarak son görev yaptığı Alanya’ya yerleşmiş, uzun yıllar boyunca ÇORUM HABER’e ve Yeni Alanya Gazetesi’ne son derece nitelikli ve hayranlıkla okunan köşe yazıları yazmıştı.

ÇORUM HABER, Çorum’un bu değerli evlâdını, aramızdan ayrılışının 1. yıldönümünde saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyor. Mekânı cennet olsun.