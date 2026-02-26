Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) başvuruları kapsamında İl Müdürlüğüne gelen engelli bireyleri yoğun şekilde ağırladı.Hayallerine bir adım daha yaklaşan engelli bireylerin başvuru sürecinde yaşadıkları heyecana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce ortak olunduğu belirtilerek, kayıt işlemlerinin sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm desteğin sağlandığı vurgulandı.

Engelli bireylerin istihdama katılımını destekleyen her süreçte yanlarında olmaya devam edileceği ifade edilirken, EKPSS’ye başvuran tüm adaylara sınav sürecinde ve sonrasında başarı dilekleri iletildi.

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2026-EKPSS) başvuruları sona erdi.ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Nisan'da uygulanacak 2026-EKPSS başvurularını tamamlayan adayların 2026-EKPSS Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri istendi.

Muhabir: Haber Merkezi