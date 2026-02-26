İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Çorum’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve partililer hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Bakan Çiftçi, partililerle bir araya gelerek ülke ve yerel gündeme ilişkin çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Programın sonunda MHP’li belediye başkanları ve İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak tarafından, ziyaretin anısına Bakan Çiftçi’ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Muhabir: Haber Merkezi