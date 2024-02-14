AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, beraberinde AK Parti İl Başkanı Murat Günay'la birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti. Milletvekili Ahlatcı, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, Çorum'un sporla ilgili taleplerini ilettiklerini belirtirken, Bakan Bak'ın önümüzdeki günlerde Çorum'a geleceğini kaydetti. Ahlatcı, Bakan Bak'ın Çorum'a yapılacak spor yatırımlarının bizzat açıklayacağını da belirtti.

Öte yandan, Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Bakan Bak'ı ziyaret etmeden önce Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'dan gençlik ve spor faaliyetlerinin yanı sıra Çorum'un ihtiyacı olan spor tesisleri ile ilgili bilgi aldı.

Editör: RIFAT KARA