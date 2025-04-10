Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çorum Valiliğinde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklama yaptı. Çorum'da ortalama sınıf başına öğrenci sayısı 17 olduğunu açıklayan Tekin şunları söyledi: "Çorum’da da Türkiye ortalamalarının üstünde bir ortam gördük. Temel eğitim düzeyinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 17. Bu çok iyi bir rakam Ortaöğretimde de derslik başına düşen öğrenci sayısı 17. Dolayısıyla bu Türkiye ortalamasıyla kıyaslandığında çok iyi bir rakam Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise ilkokul düzeyinde 16, ortaokul düzeyinde 11, ortaöğretim düzeyinde de 10. Bu da hem Türkiye ortalaması hem de genel geçer uluslararası istatistikler açısından önemli bir rakam" diye konuştu.

Editör: NURDAN AKBAŞ